Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,221 EUR -14,17% (01.06.2023, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,6301 USD -14,56% (01.06.2023, 15:38)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Lucid-Aktionäre hätten in der jüngeren Vergangenheit kaum Grund zur Freude gehabt. Nachdem die Aktie des Elektroautobauers Ende Januar infolge von Übernahmegerüchten in die Höhe geschossen sei, habe sie in der Folge wieder den gewohnten Weg nach unten eingeschlagen. Auch am Donnerstag verliere das Papier Handel deutlich. Einfacher Hintergrund: Lucid benötige Geld.Konkret habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt, frisches Geld einzusammeln. 3 Mrd. USD wolle der Autobauer mittels einer Kapitalerhöhung einnehmen. Mit 1,8 Mrd. USD werde den Großteil der saudi-arabische Staatsfond PIF beisteuern, um seine Beteiligung bei 60,5% zu halten. Der Rest werde durch ein öffentliches Angebot neuer Aktien aufgebracht. Lucid wolle das frische Geld für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionsausgaben und Betriebskapital, verwenden.Erst im Dezember habe der Autobauer die letzte Kapitalerhöhung vollzogen. Ende des ersten Quartals habe Lucid über eine Cash-Position von 3,4 Mrd. USD und Kreditlinien von 700 Mio. USD verfügt. Allerdings verbrenne Lucid auch viel Geld. Im ersten Quartal alleine habe der US-Konzern fast 780 Mio. USD verloren. Um den entgegenzuwirken, seien auch Entlassungen und weitere Sparmaßnahmen vorgenommen worden. Laut CFO Sherry House hätte der Autobauer so mindestens bis zum Q2 2024 ohne Finanzspritzen überlebt.Lucid kämpfe mit zahlreichen Problemen. Neben den schwachen Finanzen würden die enttäuschende Nachfrage sowie die wachsende Konkurrenz belasten. Anleger sollten bei der spannenden, aber hochspekulativen Aktie an der Seitenlinie bleiben. Lucid müsse nach den erneut schlechten Meldungen erst zeigen, dass man wieder auf den richtigen Weg komme. Weitere Kapitalbeschaffungsmaßnahmen seien bei den aktuellen Problemen nicht auszuschließen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link