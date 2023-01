Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,82 EUR -1,10% (25.01.2023, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

8,445 USD -1,80% (25.01.2023, 16:33)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Das Papier des US-Elektroautoherstellers sei zuletzt auf Bewertungsniveaus zurückgefallen, die Anleger vor rund einem Jahr nicht für möglich gehalten hätten. Der von allen Seiten hoch gelobte Newcomer innerhalb der Elektromobilitäts-Szene sei 2022 von knapp 48 USD auf 6,30 USD abgestürzt. Zig Milliarden Dollar an Börsenwert hätten sich in Luft aufgelöst.In den letzten Wochen habe der Abgabedruck bei der Lucid Group-Aktie noch einmal zugenommen. Wie die gesamte Elektromobilitäts-Branche sei das Papier extrem unter Druck gestanden. Ein Grund hierfür sei die große Schwäche von Trendsetter Tesla gewesen. Tesla habe sich allerdings in den letzten Tagen wieder aufgerappelt. Könne der US-Elektroautobauer mit seinen Zahlen überzeugen, werde auch Lucid im Sog von Tesla wieder anziehen.Lucid bleibe sehr spekulativ, aber eine reizvolle Wette auf eine erfolgreiche Zukunft des Elektromobilitäts-Start-ups. Aktuell bringe das Unternehmen knapp14 Mrd. USD auf die Börsenwaage - für einen erwarteten Umsatz im Jahr 2023 von rund 3 Mrd. USD. Die Bewertung sei also noch immer sportlich, jedoch habe Lucid in den ersten Schritten gezeigt, dass man auf dem richtigen Weg sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: