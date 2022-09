Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,452 EUR -1,31% (15.09.2022, 12:52)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,63 USD +3,29% (14.09.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (15.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Analyst Jaime Perez von R.F. Lafferty habe die Coverage von Lucid mit einem "Buy"-Votum aufgenommen. Sein Kursziel für die Aktie laute 19 Dollar. Auf der anderen Seite müsse das Unternehmen mehrere Führungspositionen neu besetzen."Die Batterietechnologie ist das Hauptunterscheidungsmerkmal von Lucid und bietet Reichweite und Pferdestärken zugleich", habe Perez in seiner Kaufstudie zu Lucid geschrieben. Die Lucid Air Dream Edition habe eine Reichweite von etwa 520 Meilen mit einer einzigen Ladung, bei einer Leistung von 1.100 Pferdestärken.Lucid habe diese beeindruckenden Werte erreicht, indem es viel Zeit und Geld in die Batterieentwicklung gesteckt habe. Die Atieva-Abteilung des Unternehmens baue die Batteriepakete unter anderem für die Formel-E-Rennen.Zuletzt habe es jedoch mehrere schlechte News rund um Lucid gegeben. Zum einen brauche das Elektroauto-Start-up erneut Geld.Der Abgang schmerze, habe DER AKTIONÄR doch bei Lucid neben dem CEO Peter Rawlinson hauptsächlich mit auf die Expertise von Peter Hochholdinger gesetzt.Grundsätzlich habe Lucid nach wie vor ein gutes Team. Die Produkte würden Lust auf mehr machen. Jedoch hänge alles daran, ob es Lucid schaffen werde, die Produktion hochzufahren, um die hohe Anzahl an Vorbestellungen zu erfüllen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Lucid Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.09.2022)