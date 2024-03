Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Saudi-Arabien bereite sich auf die Zeit nach der Erdöl-Ära vor. Eine Tochtergesellschaft des saudischen Public Investment Fund (PIF) pumpe nun 1 Mrd. USD in den US-amerikanischen Edel-Elektroauto-Hersteller Lucid Group. Die Kapitalspritze sorge für einen kräftigen Kurssprung bei der Lucid-Aktie - zeitweilig.Lucid Group erhalte vom finanzstarken Mehrheitsaktionär, der bereits Milliarden investiert habe, eine weitere Milliarde. Weil die saudische Regierung die Wirtschaft jenseits der Erlöse aus der Erdöl-Förderung breiter aufstellen wolle, investiere die PIF-Tochtergesellschaft Ayar Third Investment Corporation "1 Mrd. USD an neu geschaffenen wandelbaren Vorzugsaktien im Rahmen einer Privatplatzierung". Letztere könnten in etwa 280 Mio. Aktien umgewandelt werden. Lucid Motors werde das neue Kapital für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden, etwa für Investitionen und Betriebskapital.Die milliardenschwere Geldspritze elektrisiere die Lucid-Anleger. Die Aktie des US-Elektroauto-Herstellers sei am Montag in der Spitze um knapp 21% bis auf 3,15 USD nach oben geschossen. Bis zum NASDAQ-Schluss sei der Tagesgewinn auf 5,4% geschrumpft.Der Blick auf den Lucid-Chart offenbare, dass die einst so hoffnungsvoll gestartete Aktie noch im Kurs-Nirvana hänge. Ein Abwärtstrend verlaufe aktuell bei 3,28 USD.Nach dem Börsengang Anfang 2021 sei die Lucid-Aktie bis auf ein Allzeithoch bei 58 USD nach oben geschossen, sei dann allerdings wegen immer wieder verfehlter Ziele unter Schwankungen immer weiter abgerutscht. Das Allzeittief sei im Januar bei 2,55 USD markiert worden. Dort habe sich nun eine wohl tragfähige Unterstützung gebildet.Der Tesla-Rivale kämpfe wie andere Elektroauto-Startups mit der schwächelnden Nachfrage und dem von Tesla angezettelten Preiskampf. Die Kapitalspritze für Lucid sichere zunächst einmal das Überleben. Der Hochlauf der Produktion verschlinge nach wie vor Milliarden, der Absatz des bislang einzigen Modells 'Air' laufe nur schleppend."Der Aktionär" habe spekulativen Anlegern mit Mut und Geduld dennoch vor zwei Wochen die Lucid Group-Aktie bei 2,73 Euro (aktuell 2,77 Euro) zum Kauf empfohlen. Eine Stopp-Order sollte bei 2,25 Euro platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2024)