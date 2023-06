Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (27.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Bereits am Montag sei die Lucid Group-Aktie mit einem zwischenzeitlichen Plus von rund 15 Prozent der stärkste Wert im NASDAQ gewesen. Die Gewinne aufgrund eines Deals mit dem Sportwagenbauer Aston Martin habe das Papier jedoch fast vollständig wieder abgegeben. Am Dienstag zeichne sich erneut ein ähnliches Bild.Vorbörslich habe die Lucid Group-Aktie deutlich im Plus notiert, habe seit der Opening Bell allerdings deutlich nachgegeben. Anstatt aus England hätten dieses Mal Nachrichten aus Saudi-Arabien den Kurs beflügelt. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die SEC hervorgehe, habe der Public Investment Fund (PIF) - der Staatsfonds Saudi-Arabiens - seine Position bei Lucid weiter aufgestockt. Der Großaktionär habe im Rahmen einer Privatplatzierung weitere 266 Millionen Aktien des E-Auto-Newcomers im Gegenwert von 1,8 Milliarden Dollar erworben.Somit habe der PIF seine Beteiligung an Lucid auf über 60 Prozent aufgestockt. Der Staatsfond halte nun 60,49 Prozent der Anteile. Saudi-Arabien habe sich in der Vergangenheit mehrmals als starker Rückhalt für den US-Autobauer erwiesen. So habe der PIF dem defizitär wirtschaftenden Konzern regelmäßig neues Geld zugeschossen, zuletzt etwa in Form einer Wandelanleihe. Zudem habe das Land bereits Fahrzeuge bei Lucid bestellt und den Bau eines Werkes großzügig bezuschusst.Anleger bleiben bei der spannenden, aber hochspekulativen Aktie an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link