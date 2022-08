Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

15,118 EUR -6,52% (30.08.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

15,15 USD -6,31% (30.08.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (30.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Das Produktion von Fahrzeugen extrem kapitalintensiv sei, sei kein Geheimnis. Gerade Start-ups würden daher regelmäßig frisches Geld brauchen, um die laufenden Betriebskosten decken zu können. Jüngst habe u.a. Lucid angekündigt, sich frisches Geld am Kapitalmarkt beschaffen zu wollen.Das Elektroauto-Startup habe wegen der weiterhin hohen Nachfrage nach den Fahrzeugen des US-Unternehmens vor Kurzem Pläne für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Arizona veröffentlicht. Da das dafür vorgesehene und umgerechnet gut 5,6 Quadratkilometer große Grundstück dem Verpächter laut Medienberichten zuvor rund 113,5 Mio. USD gekostet habe, dürfte dies für Lucid kein günstiges Unterfangen werden.Am Montagabend habe der Elektroautobauer nun einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht, um in den nächsten drei Jahren neue Aktien im Wert von bis zu 8 Mrd. USD ausgeben zu können. Zwar habe Lucid am Ende des zweiten Quartals über finanzielle Mittel i.H.v. 4,6 Mrd. USD verfügt und damit über genügend Barmitteln, um den Betrieb und die Kapitalausgaben bis ins nächste Jahr hinein zu finanzieren. Dennoch solle durch den Antrag "mehr Flexibilität" bei der Generierung von frischem Kapital in der Zukunft gewährt werden. Aktuell sei allerdings keine Ausgabe neuer Aktien geplant, wie CNBC berichte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: