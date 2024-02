NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

3,15 USD +4,30% (26.02.2024)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (27.02.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID).Die kurzfristigen Aussichten für die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hätten sich in den letzten Monaten verschlechtert, aber Stifel sehe immer noch einige positive Aspekte für Lucid, einschließlich der Verfügbarkeit der preisgünstigeren Version des Flaggschiffs Lucid Air, des Potenzials für zusätzliche Lizenzvereinbarungen für seine klassenbeste Technologie, seines Fokus auf Kostenkontrolle, des Lucid Gravity SUV, dessen Produktion Ende 2024 beginne, und der Verfügbarkeit einer mittelgroßen Plattform Ende 2026.Die Analysten von Stifel bewerten die Lucid Group-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel werde von 5,00 auf 4,00 USD reduziert. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:2,9505 EUR +1,79% (27.02.2024, 12:02)