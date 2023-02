Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

8,286 EUR -11,93% (23.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

8,79 USD -11,92% (23.02.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (23.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Das Papier des Elektrofahrzeug-Start-ups habe bis Ende Januar wieder etwas Boden gutmachen können, nachdem der Kurs 2022 abgestürzt sei. Nun seien die Gewinne jedoch zum Großteil wieder dahin. Die Lucid Group-Aktie gehöre heute zu den größten Verlierern und das habe einen handfesten Grund. Das US-Unternehmen sei bei den heute veröffentlichen Prognosen zum Absatz deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Der Konzern habe bekanntgegeben, man wolle im Jahr 2023 zwischen 10.000 und 14.000 Fahrzeuge herstellen. Die Wall Street habe eher mit 20.000 Fahrzeugen gerechnet. Darüber hinaus hätten zum 21. Februar 28.000 Fahrzeugreservierungen vorgelegen, während am 8. November noch 34.000 gemeldet worden seien. Das Management habe auch gesagt, dass es in Zukunft keine Reservierungszahlen mehr nennen werde. Das Unternehmen habe das Quartal mit einer Liquidität von rund 5 Mrd. USD beendet und gesagt, dass diese bis zum ersten Quartal 2024 reichen sollte.Die Lucid Group-Aktie sei im Tagesverlauf um etwa 17% auf 8,36 USD gefallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege jetzt bei etwas weniger als 12 USD pro Aktie, was einem Rückgang von etwa 1,50 USD im Vergleich zu vor ein paar Tagen entspreche.Die Lucid Group-Aktie bleibe hochspekulativ und weiterhin hoch bewertet, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie: