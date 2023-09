Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

4,977 EUR +2,52% (22.09.2023, 13:31)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

5,17 USD -5,14% (21.09.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der Kursverlauf der Lucid-Aktie entspreche einer einzigen Höllenfahrt. Die Aktie sei von ihrem Jahreshoch rund 71 Prozent gefallen. Der Grund: Aktien, die erst in ferner Zukunft Gewinne abwerfen könnten, seien bei den Anlegern derzeit nicht gefragt. Jetzt sei die Aktie an ihrer letzten Unterstützung angekommen. Es drohe der freie Fall.Seit Beginn des Jahres bilde die Lucid-Aktie eine absteigende Sichelformation, die grundsätzlich eine bullishe Chartformation darstelle. Allerdings gebe es derzeit keinen Grund anzunehmen, dass die Aktie einen Aufwärtstrend starten werde.Erst am 15. September sei die Aktie daran gescheitert den Widerstand bei 6,15 Dollar zu durchbrechen, und habe weitere 14 Prozent innerhalb einer Woche verloren. Nun notiere sie an der unteren Trendlinie der Chartformation bei 5,17 Dollar.Anleger kehren der Lucid-Aktie bis auf weiteres den Rücken, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link