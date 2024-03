NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

2,84 USD -2,74% (26.03.2024, 18:05)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (26.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) weiterhin mit "underweight" und einem Kursziel von 3,00 USD ein.Das Unternehmen habe durch die Ausgabe von wandelbaren Vorzugsaktien im Rahmen einer Privatplatzierung an Ayar 1 Milliarde US-Dollar eingenommen. Jonas werte die Nachricht als positiv und sage, dass der wesentliche Anstieg des Aktienkurses auf die aktuelle Positionierung der Investoren zurückzuführen sei, einschließlich des außerordentlich hohen Short-Interesses im Verhältnis zum Streubesitz. Abgesehen von der Unterstützung durch seinen größten Aktionär werde der langfristige Erfolg des Unternehmens von seiner Fähigkeit abhängen, Fahrzeuge zu Kosten zu produzieren, die unter dem Verkaufspreis liegen würden.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Lucid Group-Aktie nach wie vor mit dem Votum "underweight". (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:2,6305 EUR -2,05% (26.03.2024, 18:17)