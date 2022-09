Hier zeige sich der Markt skeptisch. Nicht umsonst sei die Lucid Group-Aktie auf 14,50 Dollar abgetaucht.



Sehr risiko-affine Anleger wagen eine Spekulation darauf, dass Rawlinson und sein Team eine erfolgreiche Produktion auf die Beine stellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

14,548 EUR -0,91% (08.09.2022, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

14,705 USD +0,03% (08.09.2022, 15:55)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (08.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Das Elektroauto-Startup Lucid Motors brauche erneut Geld. CEO Peter Rawlinson wolle weitere acht Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren aufnehmen, um die Produktion auszubauen. Sei die Aktie nach dem Rücksetzer wieder eine Wette wert?Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgehe, habe Lucid bei der SEC eine "Universal Shelf Registrierungserklärung" eingereicht. Damit könne Lucid bis zu 8 Milliarden Dollar an Kapital in einem oder mehreren Angeboten innerhalb von drei Jahren nach aufnehmen. Damit wolle Lucid unter anderem die Fabrik in Arizona erweitern. Ziel sei es, weitere 1.400 Acres pachten, die zu den bestehenden 600 Acres hinzukämen.Lucid befinde sich in einer schwierigen Situation, keine Frage. Wie die meisten Autobauer und insbesondere neuere EV-Start-ups wie Rivian müsse auch Lucid feststellen, dass die Kosten für den Bau seiner Fahrzeuge steigen würden. Inzwischen könne das Unternehmen nicht einmal annähernd genug Autos bauen, um die hohe Anzahl an Bestellungen zu erfüllen.Zuletzt habe Lucid seine Prognose für die Jahresproduktion 2022 nochmals heruntergeschraubt.Von den ursprünglich angepeilten 20.000 Stück sei man schon vor ein paar Monaten auf 12.000 gegangen. Jetzt sollten es nur 6.000 Stück werden.Auch sei natürlich das Hochfahren einer Produktion nicht so trivial. Mehrere hundert Stück, das möge funktionieren, aber mehrere tausend am Tag seien eine andre Hausnummer.Das sollte aber Peter Hochholdinger in den Griff bekommen. Der Produktionsleiter von Lucid sei vorher bei Tesla gewesen und habe die Massenfertigung des Model 3 zum Laufen gebracht.CEO Peter Rawlinson habe die Tatsache zuletzt nicht verschwiegen, dass Lucid Geld auftreiben müsse. Des weiteren habe Lucid ein gutes Team, die Produkte würden Lust auf mehr machen. Jedoch hänge alles daran, ob es Lucid schaffen werde, die Produktion hochzufahren, um die hohe Anzahl an Vorbestellungen zu erfüllen.