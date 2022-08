Für Lucid arbeite das Who is who der Branche. CEO Peter Rawlinson sei lange Zeit Chef-Designer von Tesla gewesen. Unter anderem habe er das Model S entwickelt. Neben Rawlinson sei die Schlüsselfigur bei Lucid aber kein geringerer als Peter Hochholdinger. Auch er sei für Tesla tätig gewesen und habe die anfänglichen Probleme der Massenproduktion des Model 3 im Handumdrehen gelöst.



Nach dem Modell "Air" wolle Lucid 2023 das Modell "Gravitiy", einen SUV, ausrollen. Bis dahin gelte es zu liefern und die Produktion Stück für Stück hochzufahren. Zudem sollten Updates in punkto Software und autonomes Fahren von Lucid kommen.



Die Lucid Group-Aktie ist nach dem Rücksetzer eine kleine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langer Atem und gute Nerven seien gefragt. (Analyse vom 05.08.2022)



Lucid habe seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten revidiert. Für das ehrgeizige E-Mobility-Start-up ein Desaster. Das Image sei angekratzt, die Lucid Group-Aktie habe am Donnerstag rund 15 Prozent an Wert verloren. Wie gehe es mit dem Elektroauto-Startup weiter?Nicht nur, dass Lucid mit seinen Q2-Zahlen unter den Erwartungen der Anleger gelegen habe, hinzugekommen sei auch noch, dass das Elektroauto-Startup sein Produktionsziel nach unten habe schrauben müssen.In Q2 habe Lucid lediglich 679 Stromer ausgeliefert. Der Umsatz habe bei 97 Mio. Dollar gelegen. Analysten seien im Vorfeld von Erlösen in Höhe von 147 Mio. Dollar ausgegangen. Der bereinigter EBITDA-Verlust habe 414 Mio. Dollar betragen, die Schätzungen hätten bei minus 411 Mio. Dollar gelegen.Weitaus schlechter sei bei den Analysten die Message angekommen, dass Lucid sein Produktionsziel für das Gesamtjahr habe senken müssen.Lucid rechne nun mit der Auslieferung von 6.000 bis 7.000 Autos im Jahr 2022. Laut der Prognose vom Mai sollten es 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge sein."Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Fahrzeugen, mit über 37.000 Kundenreservierungen, und ich bleibe zuversichtlich, dass wir diese kurzfristigen Herausforderungen meistern werden", habe der ehrgeizige CEO von Lucid ergänzt.Auch die Analysten würden den höheren Reservierungsrückstand in Höhe von 37.000 gegenüber 30.000 Einheiten im letzten Quartal loben. Dennoch würden bei Adam Jonas von Morgan Stanley Zweifel bleiben, ob das Unternehmen in der Lage sein werde, mit den Aufträgen Schritt zu halten.Analyst Kevin Tynan habe den etwas "mühsamen" Produktionsanstieg in den Vordergrund gestellt und habe zu bedenken gegeben, dass dies von einer Strategie zur Kapazitätserweiterung ablenken würde.Dennoch. Durch den Roll out des ersten Modells von Lucid ("Air") habe sich die Sichtbarkeit erhöht. Die hervorragende Technologie in Sachen E-Mobility und Software sei deutlich geworden.