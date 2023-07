Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,735 EUR -0,16% (04.07.2023, 17:08)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,39 USD +7,26% (04.07.2023, 19:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Glaube man den Worten von Lucid CEO Rawlinson, so werde der Deal mit Aston Martin nur der Anfang einer neuen Strategie seitens Lucid sein. Statt primär Elektroautos für den Massenmarkt herzustellen, suche das US-Unternehmen zunächst eher nach Interessenten für die Technologien von Lucid.Nachdem Aston Martin Ende Juni mit Lucid Integrations- und Liefervereinbarungen für die komplette Batterie- und Antriebstechnologie getroffen habe, gehe es wieder bergauf bei Lucid. Aktuell habe die Lucid Group-Aktie seit der Bekanntgabe etwas mehr als 20% zugelegt.In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters habe der Lucid-Boss bestätigt, im Dialog mit weiteren Interessenten für die Technologien des Elektroautoherstellers zu stehen. Dass die Technologie sehr gut sei, zeige die Limousine "Air". Das Modell dürfte einen Spitzenplatz bei Elektroautos in puncto Effizienz, Leistung und Reichweite einnehmen.Vor dem Hintergrund, dass Lucid bei den Absatzzahlen weit hinter den eigenen Ansprüchen liege, sei die Strategie von CEO Rawlinson durchaus nachvollziehbar. Neue Modelle wie das Luxus-SUV Gravity würden viel Geld verschlingen. Kürzlich habe Lucid weitere Milliarden vom Staatsfonds PIF erhalten, der mittlerweile mehr als 60% am Unternehmen halte. Eine neue Vereinbarung mit einer bekannten Automarke könnte der Aktie weiteren Aufschwung verleihen. Trotz allem sei die Lucid Group-Aktie hochspekulativ und dementsprechend nur für sehr mutige und risikobewusste Anleger als Investment geeignet, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie: