Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (28.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Nach dem rasanten Abverkauf 2022 habe sich das Papiere des Elektroautobauers zuletzt bereits wieder stärker gezeigt. Am Freitag sei die Lucid Group-Aktie nun richtig angresprungen, habe sich zwischenzeitlich sogar mehr als verdoppelt. Hintergrund: Es gebe Gerüchte, dass Saudi-Arabien eine Komplettübernahme anstreben könnte.Der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF), der aktuell bereits mehr als 62% an Lucid halte, sei laut Betaville daran interessiert, auch die verbleibenden Anteile zu erwerben. Gemeinsam mit JPMorgan solle deshalb an einem Plan zum Kauf gearbeitet werden. Offen sei allerdings noch, ob ein formelles Angebot gemacht werde.Bereits im Oktober habe Autoexperte Adam Jonas von Morgan Stanley auf die bedeutende Rolle von Saudi-Arabien bei Lucid hingewiesen und betone, dass diese in der Bewertung noch nicht richtig berücksichtigt werde. Er sei schon damals davon ausgegangen, dass die Beziehung über den Status als Mehrheitsaktionär hinausgehen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: