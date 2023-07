Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,741 EUR -0,01% (05.07.2023, 14:27)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,39 USD +7,26% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (05.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup nehmen die Coverage für die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) mit dem Rating "neutral" wieder auf.Citigroup sei hinsichtlich der führenden Technologieposition von Lucid, die durch einen Kilometer-/kWh-Vorteil von schätzungsweise 4.000 bis 5.000 USD pro Fahrzeug gestützt werde, weiterhin zuversichtlich. Mit der Verlängerung der Bargeld-/Liquiditätsspanne verlagere sich der Fokus wieder auf die kurzfristige Nachfrage nach dem Lucid Air und die Entwicklung der Bruttomarge des Unternehmens, die im ersten Quartal infrage gestellt worden seien, so Citi weiter. Das ideale Ergebnis wäre eine Verbesserung an beiden Fronten, gefolgt von der Enthüllung des Gravity SUV.In Anbetracht der relativen Bewertung der Aktie, der jüngsten Preisnachlässe für EVs und der Zeitspanne bis zum SOP von Gravity erfordere eine bullische Haltung gegenüber der Aktie eine gewisse Überzeugung hinsichtlich der Volumensteigerung des H2 Air und der Entwicklung der Marge, so die Firma.Die Analysten der Citigroup nehmen die Bewertung der Aktie von Lucid Group mit einem Kursziel von 8 USD und dem Votum "neutral" wieder auf. (Analyse vom 02.07.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie: