Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (12.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der US-Autobauer habe am Mittwoch enttäuschende Produktions- und Auslieferungszahlen veröffentlicht. Während im zweiten Quartal fast genauso viele Fahrzeuge wie zum Jahresauftakt ausgeliefert worden seien, seien die Produktionszahlen rückläufig gewesen. Damit habe der US-Konzern die Markterwartungen deutlich verfehlt. Die Lucid Group-Aktie sei daraufhin an der Wall Street unter die Räder geraten.Die enttäuschenden Auslieferungszahlen würden die Kursgewinne der vergangenen Handelstage am Mittwoch mit einem Schlag aufzehren. Der Kurs sei am Mittwoch zweistellig eingebrochen. Finanzkennzahlen zum zweiten Quartal wolle Lucid 7. August 2023 vorlegen. "Der Aktionär" bleibe skeptisch und sehe derzeit keinen Grund zum Kauf der Lucid Group-Aktie, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)