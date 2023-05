unter folgendem Link.



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,636 EUR -5,13% (14.04.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,295 USD -5,38% (14.04.2023, 21:58)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.10.000 bis 14.000 Fahrzeuge habe Lucid-CEO Peter Rawlinson den Investoren Anfang des Jahres als Absatzziel für die Premium-Limousine Air in Aussicht gestellt. Das Ziel für 2023 habe der Newcomer nun allerdings auf das untere Ende der Spanne gesenkt. Das sei nur einer der Gründe, weshalb die Lucid Group-Aktie am Dienstag einbreche.Mit den lediglich 2.314 produzierten Stromern im ersten Quartal sei Lucid erneut hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Noch düsterer sehe es bei den Auslieferungen aus: Nur 1.406 Einheiten habe der US-Konzern an den Mann gebracht. Und das obwohl man zum Ende des vierten Quartals noch 28.000 Vorbestellungen verzeichnet habe.Aber auch bei den Finanzen habe Lucid erneut enttäuscht. Der Umsatz sei zwar von 57,7 auf 149,4 Mio. USD gewachsen, sei damit aber deutlich hinter den von Analysten antizipierten 209,5 Mio. USD zurückgeblieben. Zudem habe sich der Verlust mit 43 US-Cent je Aktie verachtfacht. Auch hier hätten Analysten mit einem besseren Abschneiden gerechnet. Insgesamt bedeute das einen Nettoverlust von 779,5 Mio. USD.Lucid kämpfe mit zahlreichen Problemen. Neben den schwachen Finanzen belaste die enttäuschende Nachfrage. Auch die Produktion hinke hinterher. Hoffnung mache hier lediglich das SUV-Modell Gravity, welches noch dieses Jahr vorgestellt werden solle.Die Aktie notiere aktuell 5,4% im Minus. Dennoch sei die Bewertung mit rund 13 Mrd. USD weiterhin extrem ambitioniert. Anleger sollten bei der spannenden, aber hochspekulativen Aktie an der Seitenlinie bleiben. Lucid müsse nach den erneut schlechten Meldungen erst zeigen, dass man wieder auf den richtigen Weg komme, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU