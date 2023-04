NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,73 USD -6,30% (14.04.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (14.04.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Lucid Group-Aktie laufe es nicht besonders gut. Der Aktienprofi finde die Autos total gut. Ihm gefalle sehr das Modell Lucid Air. Das Unternehmen habe im 1. Quartal 2.400 Autos gebaut, aber nur 1.406 verkaufen können. Die Analysten hätten dabei mit 2.000 gerechnet. Man habe extrem viele Vorbestellungen, aber offensichtlich Probleme, daraus zahlende Kunden zu machen. Die Lucid Group-Aktie ist unter Druck geraten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:7,005 EUR -6,26% (14.04.2023, 21:47)