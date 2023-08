- Die Produktion des SUV Lucid Gravity werde Ende 2024 beginnen.



"Darüber hinaus haben unsere gezielten Anstrengungen zur Wiederbelebung unserer Marketingprogramme im Luxus- und Premiumsegment zu einer größeren Markenbekanntheit geführt, die wir mit der Einführung unseres neuesten Preisprogramms nutzen wollen."



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

5,86 EUR +0,69% (08.08.2023, 13:48)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,41 USD -3,17% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lucid Group: Bestätigung der Produktionsprognosen für das Gesamtjahr - AktiennewsGestern nach Börsenschluss gab Lucid (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) seine Quartalsergebnisse bekannt, die die Erwartungen der Analysten nicht erfüllten, so die Experten von XTB.Trotz eines anfänglichen Rückgangs auf dem Markt (nach Börsenschluss) sei diese Entwicklung durch die bestätigten Produktionsprognosen für dieses Jahr, in dem das Unternehmen mindestens 10.000 eigene Elektroautos produzieren wolle, zunichte gemacht worden.ERGEBNISSE DES ZWEITEN QUARTALS- Einkünfte: 150,9 Mio. USD, +55 % gegenüber dem Vorjahr (Prognose: 176,6 Mio. USD).- Verlust pro Aktie: 0,40 USD, (Prognose 0,34 USD).Die Preise für die Fahrzeuge der Air-Serie würden bei 87.000 US-Dollar beginnen, könnten aber je nach den gewählten Paketen die 100.000-US-Dollar-Grenze deutlich überschreiten (zur Erinnerung: Der größte Konkurrent von Lucid, Tesla, verkaufe seine Fahrzeuge in den USA ab knapp über 40.000 US-Dollar). Das zwinge das Unternehmen daher zu großer Innovation, um mit dem Unternehmen von Elon Musk konkurrieren zu können.Andere Kommentare:- Lucid Air Pure werde in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in größeren Mengen verfügbar sein.- Die Produktion von Lucid Air Sapphire werde im Sommer 2023 beginnen.