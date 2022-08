Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,102 EUR -1,23% (29.08.2022, 11:46)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,25 USD -4,30% (26.08.2022)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Schwache Absatzzahlen im zweiten Quartal und ein zurückgeschraubtes Produktionsziel hätten die Papiere des E-Auto-Startups Lucid Anfang August einbrechen lassen. Da die Nachfrage nach den Fahrzeugen des US-Unternehmens aber weiterhin hoch sei, wolle der Autobauer die Produktionskapazitäten in Arizona weiter ausbauen.Dafür scheine jetzt der nächste Schritt gemacht zu werden. wie verschiedene Medien vergangene Woche berichtet hätten, werde Lucid weitere 1.400 Acre Land von Pinal County pachten. Das County habe das umgerechnet circa 5,6 Quadratkilometer große Grundstück in Casa Grande zuvor für 113,5 Millionen Dollar erworben.Lucid betreibe bisher ein ungefähr 600 Acre großes Werk in Casa Grande. Laufe die Expansion nach Plan, dürften die Produktionskapazitäten erhöht werden. Das sei auch dringend nötig, im abgelaufenen zweiten Quartal habe das Unternehmen nicht einmal 700 Fahrzeuge ausgeliefert und sein Produktionsziel für das Jahr 2022 auf 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge halbieren müssen. Demgegenüber stünden 37.000 Reservierungen.Für Lucid sei es wichtig, die Produktionskapazitäten deutlich hochzufahren, vor allem da der Autobauer für 2023 den Rollout des SUV-Modells "Gravity" plane, welcher die Reservierungen nochmals ankurbeln dürfte. Daher seien die Nachrichten als positiv zu werten.Die Aktie ist nach dem Rücksetzer zuletzt eine kleine Spekulation wert, langer Atem und gute Nerven sind jedoch gefragt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link