NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,45 USD -8,70% (19.01.2023, 22.:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (19.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Aktien der Elektrofahrzeug-Hersteller würden am Donnerstag tiefer notieren. Besonders schlimm habe es dabei die kleiner kapitalisierten Unternehmen Lucid und Rivian erwischt. Trotz des sehr schwachen Tages habe sich die Lucid Group-Aktie schon ein deutliches Stück von ihrem Allzeittief bei 6,09 USD entfernt und könnte bereits an der Bodenbildung arbeiten.Die Aktien der EV-Hersteller würden unter Druck bleiben. Spekulativ orientierte Anleger könnten bei Lucid auf eine Bodenbildung setzen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:6,884 EUR -8,93% (19.01.2023, 22:02)