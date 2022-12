Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der Markt für Elektroautos sei hart umkämpft. Neben reinen Elektroautobauern wie Tesla, BYD und den etablierten Autokonzernen, die hohe Summen in die Elektrifizierung stecken würden, würden auch zahlreiche Startups auf den Markt drängen. Die Bank of America (BoA) habe in diesem Bereich einen klaren Favoriten. Überraschenderweise handele es sich hierbei nicht um die chinesischen Newcomer Nio oder XPeng, sondern um einen Autobauer der zuletzt mit zahlreichen Problemen zu kämpfen gehabt habe - die Rede sei von Lucid.Nach Ansicht der BoA-Analysten sei das Unternehmen derzeit besser aufgestellt als die meisten Konkurrenten. Die Experten würden v.a. auf das Management verweisen, das über eine beeindruckende Erfahrung verfüge. Dadurch sollte es Lucid leichter fallen, die Kommerzialisierung zu schaffen. Die BoA nehme die Aktie des Autobauers daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 21 USD auf.Allerdings sei es beim Unternehmen von CEO Peter Rawlinson dieses Jahr alles andere als rund gelaufen. Das Produktionsziel für 2022 sei mehrfach nach unten korrigiert worden. Zuletzt habe zudem eine weitere Kapitalerhöhung i.H.v. 8 Mrd. Euro über die nächsten drei Jahre sowie der Abgang mehrerer hochrangiger Mitarbeiter für schlechte Stimmung gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: