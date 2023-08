Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Im Vorfeld der Quartalszahlen, die Lucid am Montag nach US-Handelsschluss vorstelle, sacke die Aktie des E-Autobauers ab und laufe dabei eine wichtige, charttechnische Unterstützung an. Neben einer Rückrufaktion beim Top-Modell seien es insbesondere angekündigte Preisnachlässe, die die Anleger verunsichern würden.Im schwachen Umfeld für E-Autobauer gebe die Lucid-Aktie mit am deutlichsten nach und verliere zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent. Das Unternehmen habe den Start einer Verkaufskampagne angekündigt, im Zuge derer mit "Sonderpreisen und Leasingangeboten" neue Kunden gewonnen werden sollten. Die Anleger treibe daher die Sorge um, der noch unprofitable Autobauer könnte in den von Tesla losgetretenen Preiskampf bei Stromern hineingezogen werden.Zusätzlich habe Lucid bekannt gegeben, 59 Fahrzeuge seines Top-Modells Air zurückrufen zu müssen, da deren Rückfahrkamera fehlerhafte Bilder liefere. In dieser Gemengelage notiere die Aktie der Amerikaner mit 6,28 Dollar nur knapp oberhalb der charttechnischen Unterstützung bei 6,20 Dollar."Der Aktionär" sei weiterhin von der Technologie und der Produktpositionierung des Unternehmens im EV-Rennen angetan. Dass sich die Amerikaner von Konkurrenten wie Tesla in einen Preiskampf würden verwickeln lassen, stehe nicht zu erwarten, da dieser vor allem im Bereich der Einstiegs- und Mittelklasse-Modell geführt werde, in dem Lucid nicht tätig sei.Die Aktie ist aktuell jedoch nur ein Kandidat für die Watchlist, ein Einstieg drängt sich momentan nicht auf, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link