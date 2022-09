Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

15,088 EUR +0,61% (12.09.2022, 15:28)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

15,08 USD +0,60% (09.09.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Bei Lucid laufe es zuletzt alles andere als rund. Nach einer drastischen Kürzung des Produktionsziels für 2022 sei die Ankündigung einer Kapitalerhöhung gefolgt, die bei Anlegern für wenig Freude gesorgt habe. Nun gebe es Insidern zufolge auch noch Abgänge ranghoher Mitarbeiter aus den Bereichen Produktion und Logistik.Wie der "Business Insider" letzte Woche unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet habe, hätten mindestens sechs Angestellte das Unternehmen verlassen. Einer der Abgänge sei dem Bericht zufolge auch Peter Hochholdinger, der als Produktionsleiter für Lucid tätig gewesen sei. Hochholdinger verfüge über viel Erfahrung, sei zuvor unter anderem auch für Audi und Tesla tätig gewesen.Die Abgänge würden zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen. Lucid kämpfe aktuell damit seine Produktion hochzufahren und plane daher auch das Werk in Arizona auszubauen. Laut der Insider seien die sechs Angestellten alle mit dem Hochfahren der Kapazitäten betraut gewesen. Lucid selbst habe die Berichte nicht kommentiert, bei einigen der scheidenden Mitarbeiter spreche jedoch vieles für einen Abgang. Keith Champion, Direktor für Betriebsabläufe, etwa habe seinen Abschied selbst bestätigt, David Peel, Leiter der Abteilung Einführung neuer Produkte sei laut seines LinkedIn-Profils inzwischen für Nikola tätig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: