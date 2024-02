Die Aktien des Unternehmens hätten vor der Eröffnung der Sitzung fast 3% verloren. (Quellen: xStation5 von XTB) (News vom 27.02.2024)



Kurzprofil Lowe's Companies Inc.:



Lowe's Companies (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, NYSE-Symbol: LOW) ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen mit Firmensitz in Mooresville, Iredell County, North Carolina. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt bei Heimwerkerartikeln und Haushaltsgeräten. Das Unternehmen ist im Aktienindex Standard & Poor's 100 gelistet. (27.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lowe's-Aktien fallen wegen unerwartet schlecht ausfallender Prognosen - AktiennewsDie Aktien von Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, NYSE-Symbol: LOW) verlieren vor der heutigen Börseneröffnung an der Wall Street nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 fast 3%, so die Experten von XTB.Obwohl die Ergebnisse für den Zeitraum besser als erwartet ausgefallen seien, sei der Ausblick selbst für ein niedriger als erwartetes EPS und einen stärkeren Rückgang der vergleichbaren Umsätze. Das Unternehmen teile mit, dass die Verbrauchernachfrage nach den Produkten des Unternehmens weiterhin gedämpft sei und dass der Prozess der Wiederherstellung der Dynamik einige Zeit in Anspruch nehmen werde.Ergebnisse des vierten Quartals:- Vergleichbarer Umsatz -6,2%, Prognose -7,13%- EPS 1,77 USD vs. 1,58 USD y/y (im Jahresvergleich), Prognose 1,68 USD- Nettoumsatz 18,60 Mrd. USD, -17% y/y, Prognose 18,46 Mrd. USD- Bruttogewinn 6,03 Mrd. USD, -17% y/y, Prognose 5,96 Mrd. USD- Bruttomarge 32,4% vs. 32,3% y/y, Prognose 32,2%- VVG-Kosten in Prozent des Umsatzes 21% vs. 22,9% y/y, Prognose 21%- Operative Marge 9,07% vs. 7,59% y/y, Prognose 9,04%- Gesamtzahl der Standorte 1.746, Prognose 1.746- Einzelhandelsfläche 194,9 Mio. m², Prognose 195,96 Mio. m²2025 Prognose:- Vergleichbarer Umsatz -2% bis -3%, Prognose -1,14%- Operative Marge 12,6% bis 12,7%, Prognose 13%.- Erwartete Investitionsausgaben von rund 2 Mrd. USD, Prognose 1,94 Mrd. USD- Voraussichtlicher Gesamtumsatz von 84 bis 85 Mrd. USD, Prognose 85,61 Mrd. USDKommentare:- Der vergleichbare Umsatz für das Quartal sei um 6,2% zurückgegangen, was auf eine nachlassende Nachfrage nach Heimwerkerprodukten und einen ungünstigen Winter im Januar zurückzuführen sei, während der vergleichbare Umsatz von Pro-Kunden im Quartal unverändert geblieben sei.- "Wir sind weiterhin von der langfristigen Stärke des DIY-Marktes überzeugt", so der CEO.