Investoren, die sich diese defensiven Eigenschaften für ihr Portfolio zunutze machen wollten, sollten bei der Unternehmensauswahl unter anderem auf beständige Cashflows, Profitabilitätskennzahlen wie den ROI und eine gewisse Stabilität, sprich eine im Vergleich zum Markt geringe Volatilität der Erträge, achten.



Preissetzungsmacht und stabile Nachfrage



Wettbewerbsvorteile und vor allem die Preissetzungsmacht eines Unternehmens seien ebenfalls entscheidende Erfolgsfaktoren. Manche Unternehmen etwa würden Dienstleistungen oder einzigartige Produkte anbieten, die schwer oder gar nicht zu reproduzieren seien. Andere wiederum würden über stabile Netzwerke verfügen. Auch beliebte Marken oder günstige Produktionskosten würden die Nachfrage sichern. Dadurch würden solche Unternehmen zudem über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen, was insbesondere in Zeiten hoher Inflation wichtig sei, da die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergegeben werden könnten.



Paychex beispielsweise sei ein Gehaltsabrechnungsdienst für kleine und mittelständische Unternehmen. Paychex profitiere von hohen wiederkehrenden Umsätzen, da die Kundenbindung aufgrund der hohen Wechselkosten hoch sei. Die niederländische Informationsdienstleistungsgruppe Wolters Kluwer wiederum verfüge dank ihrer geschützten Datenbestände über ein robustes Geschäftsmodell. Als Herausgeber von Fachzeitschriften und Anbieter von gefragten Softwarelösungen würden 80 Prozent ihres Geschäfts auf wiederkehrenden Umsätzen basieren. Und ein marktbeherrschendes Zahlungsabwicklungsunternehmen wie MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) werde kaum einen Nachfragerückgang verzeichnen, wenn es seine Gebühren inflationsbedingt anpasse.



Die Marktvolatilität im Jahr 2022 habe zudem gezeigt, wie wichtig es sei, die Bewertungen im Blick zu behalten. Im Vorfeld des Abschwungs seien viele Technologieunternehmen sehr teuer geworden. Trotzdem hätten viele Anleger weiter investiert, da stetige Kursgewinne den falschen Eindruck erweckt hätten, dass es sich bei ihnen um dauerhafte Gewinner gehandelt habe. Als sich der Markt gedreht habe, sei der Absturz unvermeidbar gewesen. Anleger sollten deshalb immer abwägen, ob die Bewertung einer Aktie der Realität oder Wunschdenken entspreche, auch wenn das zugrunde liegende Unternehmen solide erscheine. Auf diese Weise könne das Ertragspotenzial verbessert und teure, anfällige Marktsegmente gemieden werden.



So würden sich mit der richtigen Herangehensweise grundsätzlich auch im Tech-Sektor defensive Eigenschaften und Unternehmen finden lassen, die stabile Erträge bei unterdurchschnittlichem Risiko auch in herausfordernden Zeiten bieten würden. (26.07.2023/ac/a/m)







