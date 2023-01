"Low-Carb"-Diät: Investments für eine Netto-Null-Zukunft

Aufgrund ihrer Komplexität erfordere die Dekarbonisierung bei Verbriefungen eine mehrstufige Due-Diligence, um den CO2-Fußabdruck der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu bewerten.



Ein erfahrener Fondsmanager und ein analytischer und aktiv gesteuerter Ansatz während des gesamten Verbriefungsprozesses seien nötig, z. B. eine Bewertung der CO2-Emissionen des zugrunde liegenden Deckungsstocks.



Verbriefte Anlagen könnten eine attraktive Alternative zu Core Fixed Income sein, die ähnliche Merkmale aufweisen würden, wie z. B. geringe Volatilität, geringe Korrelation zu Aktien, hohe Qualität (sofern sie aus Investment-Grade-Wertpapieren bestünden) und geringe Zinssensitivität, da sie aufgrund ihrer variablen Struktur eine natürliche Absicherung gegen steigende Zinsen darstellen würden.



"Grüne" Verbriefungen würden Finanzierungen für Sektoren der Finanzinfrastruktur ermöglichen, die keinen Zugang zum traditionellen Anleihe- oder Kreditmarkt hätten, und gleichzeitig die globalen Netto-Null-Bestrebungen unterstützen.



2. Immobilien: Aufbau einer Netto-Null-Zukunft



Im Durchschnitt verbringe der Mensch 90% seines Lebens in Gebäuden. Folglich sei der Wohnungsbau für etwa ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen verantwortlich. In Städten steige dieser Anteil sogar auf bis zu 70%. Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen aus dem Gebäudebetrieb bis 2030 mehr als halbiert werden. Dies erfordere erhebliche Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs durch saubere und effiziente Technologien für Netto-Null-Gebäude, Renovierungen, emissionsarme Energieversorgung und Materialien. Umweltfaktoren würden das größte Risiko und die größte Chance im Immobilienbereich darstellen und müssten aktiv bewertet werden, um Outperformer zu identifizieren.



Einschätzung:



Die Verringerung des CO2-Ausstoßes von Gebäuden sei eine große aber machbare Herausforderung. Die Energieeffizienz und die CO2-Emissionen von Gebäuden würden sich zwar verbessern, seien aber noch weit von den Netto-Null-Zielen entfernt, was Risiken, aber auch Chancen mit sich bringe.



Umweltfreundlichkeit im Immobilienbereich zahle sich nachweislich aus, da Energiekosteneinsparungen, eine verbesserte Gebäudequalität und auch ein positives Image zu höheren Immobilienwerten, höheren Belegungsraten und Mietpreisen führen könnten. Gleichzeitig führe die Reduzierung der Betriebskosten zu höheren Kapitalerträgen und Immobilienpreisen.



Eine Allokation in Immobilien innerhalb eines diversifizierten Portfolios trage den drei Hauptanliegen Rechnung, die man derzeit bei Kundenportfolios beobachte: 1. Inflation, 2. beständiges Einkommen, 3. Diversifizierung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der steigenden Wirtschaftsausgaben und des Übergangs zu Netto-Null.



Matthew Bullock, EMEA Head of Portfolio Construction and Strategy bei Janus Henderson Investors, sei überzeugt:



"Unsere Analyse der aktuellen Kundenausrichtung, der Trends bei den Kapitalflüssen und der Bedeutung, die in unseren Beratungsgesprächen der Dekarbonisierung und Netto-Null beigemessen wird, zeigt deutlich, dass Nachhaltigkeitsthemen in den kommenden Jahren die Anlageallokationen und Renditen grundlegend verändern werden. Generalistische Nachhaltigkeitsstrategien erfüllen einige Anlegerbedürfnisse, aber wir beobachten ein zunehmendes Interesse an der taktischen Ausrichtung auf spezifische Klimaschutzlösungen. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend an Dynamik und Komplexität zunehmen wird, da sich 2023 und darüber hinaus immer mehr Möglichkeiten bieten werden." (30.01.2023/ac/a/m)





