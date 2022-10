Tradegate-Aktienkurs Louisiana Pacific-Aktie:

Louisiana-Pacific (ISIN: US5463471053, WKN: 861032, Ticker-Symbol: LP3, NYSE-Symbol: LPX) ist ein führender US-amerikanischer Hersteller von Baumaterialien. Dabei konzentriert sich das Unternehmen primär auf die Verwendung und Verarbeitung von Holz. Die Produkte werden hauptsächlich im Neubau, für Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie für Fertighauskonstruktionen verwendet. (27.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Louisiana Pacific-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Holzproduzenten Louisiana Pacific Corporation (ISIN: US5463471053, WKN: 861032, Ticker-Symbol: LP3, NYSE-Symbol: LPX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachwachsende Roh- und Baustoffe wie Holz würden einen immer höheren Stellenwert erhalten. Insbesondere bei privaten Verbrauchern steige das Interesse an Holz für beispielsweise den Hausbau. Von diesem Trend werde auch der Holzproduzent Louisiana Pacific profitieren. Im freundlich Marktumfeld habe die Aktie jetzt ein Kaufsignal ausgelöst.Die Aktie von Louisiana Pacific sei in den vergangenen Monaten aufgrund des schwachen Marktumfeldes ebenfalls abgesackt. Anleger seien wegen der aggressiven Zinsanhebung besorgt, da damit die Finanzierungskosten für ein Eigenheim stark steigen und somit dem Holzproduzenten mangels Nachfrage ebenfalls Einnahmen wegbrechen würden. Ende September habe der Kurs ein neues Jahrestief bei 48,20 Dollar markiert.Im Anschluss habe eine bis heute anhaltende Erholung eingesetzt, die bis an den GD100 bei 57,15 Dollar reiche. Mit dem Ausbruch über den Indikator sowie dem technischen Widerstand im Bereich der 57-Dollar-Marke hätten die Bullen jetzt ein frisches Kaufsignal ausgelöst und einen neuen Aufwärtstrend etabliert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Louisiana Pacific-Aktie: