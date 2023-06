Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Lordstown Motors Corp. (ISIN: US54405Q2093, WKN: A3EGP8, NASDAQ-Symbol: RIDE) ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Sein Fahrzeug, der Lordstown Endurance, ist ein elektrischer Pickup-Truck. Sein In-Wheel Drive System nutzt vier Nabenmotoren mit integrierter Software. Der Nabenmotor ist ein Elektromotor, der in die Nabe eines Rades eingebaut wird und dieses direkt antreibt. Die integrierte Software des Unternehmens überwacht und regelt jedes Rad. Das Telematiksystem des Unternehmens liefert den Eigentümern eine Reihe von Daten für das Flottenmanagement. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind auf den kommerziellen Flottenmarkt ausgerichtet. (27.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lordstown Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Automobilherstellers Lordstown Motors Corp. (ISIN: US54405Q2093, WKN: A3EGP8, NASDAQ-Symbol: RIDE) unter die Lupe.Lordstown sei zahlungsunfähig, die Anleger würden in Scharen aus der Aktie fliehen. Im frühen Handel sei die Aktie zwischenzeitlich um fast 50 Prozent gecrasht, inzwischen habe Lordstown die Verluste etwas eingedämmt. Die erst 2018 gegründete Firma sehe die Schuld für die Misere beim taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn.Foxconn und Lordstown hätten 2021 eine Zusammenarbeit vereinbart - inklusive Beteiligung Foxconns an Lordstowns, berichte das "Wall Street Journal". Später hätten sich die Taiwanesen geweigert, ihren Anteil aufzustocken.Lordstown werfe Foxconn nun vor, von der Firma in die Irre geführt worden zu sein. Die Rede sei von "Betrug, böser Absicht und wiederholten Vertragsverletzungen". Deswegen wolle man jetzt klagen.Lordstown habe den Markt mit dem Lordstown Endurance aufmischen wollen, einem allradgetriebenen, elektrischen Pick-up mit einem Motor an jedem Rad. 2020 sei das Unternehmen via SPAC an die Börse gegangen und sei zwischenzeitlich 4,6 Milliarden Dollar wert gewesen. Am Mittwoch komme Lordstown nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen.Ende mit Schrecken. Finger weg von der Aktie! (Analyse vom 27.06.2023)