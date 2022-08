Börsenplätze London Stock Exchange-Aktie:



Kurzprofil London Stock Exchange Group plc:



Die London Stock Exchange Group plc (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C, NASDAQ OTC-Symbol: LDNXF, London Domestic-Symbol: LSEG) ist ein in Großbritannien ansässiges Börsen- und Finanzinformationsunternehmen mit Sitz in der City of London, England. Es besitzt die Londoner Börse, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell und Mehrheitsbeteiligungen an LCH und Tradeweb. (25.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - London Stock Exchange-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der London Stock Exchange Group plc (LSE) (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C, NASDAQ OTC-Symbol: LDNXF, London Domestic-Symbol: LSEG) unter die Lupe.Der Brexit wirke sich in Großbritannien an immer mehr Stellen negativ aus. Die Inflation habe inzwischen zweistellige Raten erreicht, ein Ende sei nicht in Sicht. Der Leitindex FTSE 100 trete auf der Stelle. Doch es gebe auch lukrative Investments, die von der aktuellen Situation auf der Insel profitieren würden.Ob die Inflation hoch oder niedrig sei, die Wirtschaft brumme oder nicht, Börsenplatzbetreiber könnten oft aus Marktlagen Kapital schlagen. Allerdings gebe es noch andere Gründe dafür, dass die London Stock Exchange einen Lauf habe.Der Marktplatzbetreiber aus London profitiere wie die europäischen Rivalen von der hohen Volatilität. Mehr als 19 Prozent Kursplus in 2022 seien ähnlich viel Performance wie bei der Deutschen Börse mit rund 19 Prozent. Die französische Euronext sei dagegen weit abgeschlagen, sie trete auf der Stelle.Die Inflation in Großbritannien habe gerade erst die Marke von zehn Prozent im Juli überschritten, der Leitzins liege aber erst bei 1,75 Prozent. Die Notenbank selbst rechne mit einem weiteren Anstieg. Die Volkswirte der US Bank Citi würden Anfang 2023 sogar Raten von bis zu 18 Prozent erwarten.Die Diversifizierung der LSE in die Bereiche Daten und Analyse komme gut voran. Im Kerngeschäft brumme es aktuell ohnehin. Auch konservative Anleger können sich die Aktie aus dem Finanzsektor noch in ihr Depot legen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Der Stopp verbleibe bei 75,00 Euro. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link