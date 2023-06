Börsenplätze Logitech-Aktie:



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Exchange-Symbol: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (22.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Logitech International S.A. (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Exchange-Symbol: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Logitech-Aktie habe gestern in der Spitze knapp vier Prozent im NASDAQ-Handel verloren. Heute zeige sich der Kurs des Herstellers von Computerzubehör wieder etwas erholt mit einem Plus von immerhin zwei Prozent. Grund für den unruhigen Kursverlauf sei ein Bericht, der sich auf ein verschwundenes U-Boot beziehe.Seit Sonntag sei der Kontakt zu den fünf Insassen der "Titan" abgerissen. Das U-Boot sei unterwegs zum Wrack der "Titanic" gewesen. Die Suche habe weltweite Aufmerksamkeit erregt. Heute Abend habe die Küstenwache in Boston mitgeteilt, sie gehe davon aus, dass die Vermissten tot seien. Zuvor seien Trümmerteile in der Nähe der "Titanic" gefunden worden, die zum U-Boot gehören würden.Was das alles mit Logitech zu tun habe? Unter anderem "Der Aktionär"-Medienpartner "Wall Street Journal" habe gestern unter der Schlagzeile berichtet: "Was hat das Titanic-Tauchboot angetrieben? Es könnte ein Videospiel-Controller für 49,99 Dollar sein".Was wie ein übler Scherz klinge, sei wohl gar nicht so ungewöhnlich: Kabellose Gaming-Controller würden schon mal für andere Anwendungen genutzt. Stockton Rush, der Gründer von OceanGate Expeditions, dem "Titan"-Betreiber, habe auch in einem Fernsehbeitrag 2022 bestätigt, dass das Boot mit einem Gaming-Controller gesteuert worden sei. Beobachtern sei nun offenbar aufgefallen, dass Rush bei dieser Aussage etwas in der Hand gehalten habe, dass nach Hardware von Logitech ausgesehen habe.An sich wäre die Zweckentfremdung eines Controllers nicht ungewöhnlich. Auch beim Militär solle das vorkommen. Der fragwürdige Controller von Logitech gelte allerdings als relativ billig (50 Dollar). Andererseits könnte er relativ robust sein - und im Ernstfall leicht ersetzt werden, wenn Ersatz mitgeführt werde.Sei ein Logitech-Controller in das Unglück verwickelt gewesen? So oder so: Die Nutzung wäre sehr experimenteller Natur und die gestrige Kursreaktion wirke völlig übertrieben. Schließlich sei überhaupt nicht zu erwarten, dass Schadensersatzansprüche auf das Unternehmen zukommen könnten. Eher könnte die - wenn auch ungewollte - Aufmerksamkeit zu mehr Interesse an Logitech und seinen Produkten führen.Die Logitech-Aktie ist keine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link