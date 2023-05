SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

55,86 CHF +6,36% (02.05.2023, 11:46)



L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

55,16 EUR +4,04% (02.05.2023, 09:08)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (02.05.2023/ac/a/a)





Lausanne (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited baut Short-Position in Aktien von Logitech nun aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited setzen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) fort.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 01.05.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,67% auf 0,73% der Logitech-Aktien erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Logitech-Aktien:0,97% Luxor Capital Group, LP (02.11.2012)0,73% Qube Research & Technologies Limited (01.05.2023 )Börsenplätze Logitech-Aktie: