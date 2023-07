Die Experten würden davon ausgehen, dass 95% ihres Aktienanlageuniversums davon betroffen sein würden, was für die Anleger wichtige Auswirkungen haben werde. Um das ganze Ausmaß der Nachhaltigkeitswende zu verstehen, müssten sich Anleger auf alle Industriesektoren konzentrieren und Unternehmen finden, deren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle auf diese Veränderungen abgestimmt seien. In der gesamten Weltwirtschaft seien diese Unternehmen entweder als Lösungsanbieter oder als Vorreiter des Wandels zu definieren.



Das US-amerikanische Umwelttechnik- und Dienstleistungsunternehmen Tetra Tech (ISIN US88162G1031/ WKN 902888) sei ein anschauliches Beispiel für einen Lösungsanbieter, da es an der Entwicklung einer Wasserinfrastruktur arbeite, die mit den zunehmenden Klimarisiken vereinbar sei. Tetra Tech sei auf Umweltdienstleistungen, Ingenieurwesen und Wasserinfrastruktur spezialisiert - Branchen innerhalb des Systems Land und Ozean. Zu diesen Spezialgebieten und Schlüsselmärkten würden das Küstenmanagement, die Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie die industrielle Wasserwirtschaft gehören. Seine Fähigkeiten in den Bereichen Umweltplanung, -management und -sanierung würden auch zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Luftqualität in den Städten beitragen.



Zu den Lösungen des Unternehmens würden grüne Regenwasserinfrastrukturen gehören, die benötigt würden, um häufigere und intensivere Regenfälle, hohe Wasserstände und die zunehmende Erosion der Küstenlinie zu bekämpfen. Tetra Tech habe ein lebendes Wellenbrechersystem entlang des Mississippi-Sunds entworfen, das die biologische Produktivität fördere und die Auswirkungen des Klimawandels ausgleiche.



Als Vorreiter des Übergangs würden Unternehmen bezeichnet, die in kohlenstoffintensiven Branchen - wie Energie, Stahl oder Bauwesen - tätig seien, aber glaubwürdige Pläne zur Emissionsreduzierung hätten und auf dem besten Weg seien, sich an eine dekarbonisierte Welt anzupassen. Ebenso würden Vorreiter-Unternehmen, die ursprünglich von natürlichen Ressourcen - wie Holz, Boden oder Wasser - abhängig seien, nun aber biobasierte oder recycelte Inputs nutzen würden, die Regenerationskräfte der Natur unterstützen.



Die aggressive Dekarbonisierung von Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01), einem niederländischen multinationalen Automobilhersteller, der 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe hervorgegangen sei, sei ein anschauliches Beispiel für ein Unternehmen, das sich im Übergang befinde. Stellantis behaupte, auf 100% Kohlenstoffneutralität hinzuarbeiten. Der größte Teil der gesamten Treibhausgasemissionen entfalle auf Tail-Pipe-Emissionen, wobei die nachgelagerten Scope-3-Emissionen mehr als 80% ausmachen würden.



Stellantis strebe eine absolute Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 75% bis 2038 und eine Reduzierung der Intensität der vor- und nachgelagerten Scope-3-Emissionen um 50% an. Stellantis beabsichtige außerdem, verstärkt in Elektrofahrzeuge zu investieren und strebe an, dass 100% der Verkäufe in Europa und 50% der Verkäufe in den USA auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge entfallen würden, was ein deutliches Wachstumspotenzial signalisiere. Stellantis habe derzeit einen relativ geringen Anteil am Markt für Elektrofahrzeuge, obwohl es einer der größten Automobilhersteller der Welt sei.



Da klima- und naturbezogene Lösungen einen höheren Stellenwert auf der Regulierungs- und Investitionsagenda einnehmen würden, sei die Übernahme von Verantwortung für die Dekarbonisierungsziele von Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sowohl um Reputations-, Finanz- und Übergangsrisiken zu mindern als auch um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.



Das Ausmaß des planetarischen Übergangs sei ebenso groß wie die Geschwindigkeit, mit der er sich vollziehe. Dies schaffe ein begrenztes Zeitfenster für eine Neuausrichtung. Angesichts eines so weitreichenden Wandels sollten Anleger rasch reagieren. Das Risiko von gestrandeten Vermögenswerten werde in relativ kurzer Zeit wachsen. Wer unvorbereitet sei, werde von den Vorteilen nicht profitieren können, sondern auch die Konsequenzen tragen müssen.







Die Investitionen, die in diesem Jahrzehnt in die Elektrifizierung der Stromversorgung, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes fließen sollten, würden in etwa den IT-Ausgaben der letzten Jahre entsprechen. Der planetarische Wandel erfordere ein radikales Umdenken bei der Herangehensweise an globale Aktienanlagen. Dies werde vorangetrieben durch die Umgestaltung dreier globaler Systeme sowie die Bepreisung von Umweltauswirkungen:Im Energiesystem würden Lösungsanbieter Technologien an Unternehmen liefern, die sich mit erneuerbaren Energien, der Energiewende oder der Kohlenstoffreduzierung, -vermeidung und -abscheidung befassen würden. Der Weltmarkt für erneuerbare Energien solle bis 2030 auf 2 Billionen USD anwachsen, gegenüber 882 Milliarden USD im Jahr 2020, um die Elektrifizierung der Netze weltweit voranzutreiben. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2050 von 17% auf 80% steigen werde, und zwar auf Kosten der Nutzung fossiler Brennstoffe.Im Land- und Meeressystem würden sie eine Umstellung der Essgewohnheiten und der Lebensmittelproduktion ermöglichen, um die starken Umweltbelastungen durch den modernen Konsum und die Landwirtschaft zu verringern. So sei beispielsweise die chronische Ineffizienz der Fleischproduktion ein großes Problem. Die Produktion von nur einer Kalorie Rinderhackfleisch erfordere 54 Mal so viele Kohlenstoffemissionen wie eine Kalorie Banane.Die Nutzung der Bioökonomie und ihrer nachwachsenden Rohstoffe sei für dieses Ziel von entscheidender Bedeutung. Holz zum Beispiel sei ein nachhaltiges Baumaterial, das so verstärkt werden könne, dass es herkömmliche Baumaterialien in großen Bauprojekten ersetzen könne. Es werde erwartet, dass der Markt für Holzprodukte bis 2030 von 350 Mrd. USD auf 750 Mrd. USD ansteigen werde.Schließlich biete eine solide Preisgestaltung für externe Effekte - derzeit vor allem für Kohlenstoff - finanzielle Anreize für Unternehmen, weniger oder gar nicht zu verschmutzen. Diese drei Systeme seien ein wesentlicher Bestandteil der Wiederherstellung und der Erhaltung der planetarischen Grenzen. Innerhalb des Systems Land und Ozeane würden beispielsweise die Lebensmittelindustrie und allgemeine Landnutzungsänderungen 24% der Treibhausgasemissionen, 90% der Entwaldung, 25% des Verlustes an biologischer Vielfalt, 70% der Süßwassernutzung und 52% der degradierten Böden verursachen.