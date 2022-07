Xetra-Aktienkurs Lockheed Martin-Aktie:

Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.U. a. von Lockheed Martin kämen die Mehrfachraketenwerfer für die Ukraine, die aus den USA geliefert würden. Jeder Schuss aus so einem Mehrfachraketenwerfer koste etwa um die 160.000 USD. So könne man sehen, wie die Unternehmen aus der Rüstungsbranche in den kommenden Quartalen verdienen würden. Zudem gibt es jetzt international Bestrebungen aufzurüsten - Japan ist das jüngste Beispiel, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Lockheed Martin-Aktie. (Analyse vom 11.07.2022)