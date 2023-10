Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Lockheed Martin-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lockheed Martin-Aktie:

411,30 EUR +8,69% (09.10.2023, 21:02)



NYSE-Aktienkurs Lockheed Martin-Aktie:

433,57 USD +8,20% (09.10.2023, 20:44)



ISIN Lockheed Martin-Aktie:

US5398301094



WKN Lockheed Martin-Aktie:

894648



Ticker-Symbol Lockheed Martin-Aktie:

LOM



NYSE Ticker-Symbol Lockheed Martin-Aktie:

LMT



Kurzprofil Lockheed Martin Corp.:



Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (09.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Terrororganisation Hamas am Samstag bei einem Großangriff rund 800 Menschen getötet habe, mobilisiere Israel am Montag rund 300.000 Reservisten. An der Börse sorge die Eskalation des Nahost-Konfliktes für kräftig steigende Kurse bei den großen US-Rüstungskonzernen General Dynamics, Northrop Grumman und Lockheed Martin.Der Nahost-Konflikt eskaliere: Die Hamas habe am Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei seien mindestens rund 800 Menschen getötet und 2.600 verletzt worden. Mehr als 4.500 Raketen seien auf Israel abgefeuert worden.Auch an Israels Nordgrenze zum Libanon habe es Gefechte gegeben, was die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts verstärkt habe. Israelische Kampfhubschrauber hätten Ziele im Südlibanon angriffen.Doch damit nicht genug: Nach der Mobilisierung von rund 300.000 Reservisten stehe Israel möglicherweise vor einer militärisch wie diplomatisch riskanten Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Küstenstreifen am Mittelmeer.Die Anteile von Rüstungskonzernen hätten in diesem Umfeld zu den Favoriten im heutigen US-Handel gezählt. So seien Northrop Grumman um mehr als elf Prozent, General Dynamics um knapp neun Prozent und Lockheed Martin um mehr als acht Prozent gestiegen.Die Aktie von Lockheed Martin steht aktuell auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Anleger können aufgrund der tragischen Eskalation des Nahost-Konfliktes ihre Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 09.10.2023)Mit Material von dpaAFX