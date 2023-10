NYSE-Aktienkurs Lockheed Martin-Aktie:

Kurzprofil Lockheed Martin Corp.:



Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (09.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lockheed Martin-Aktie notiere nun im Plus. Nach der sehr "dürftigen" Kursentwicklung komme jetzt zu einer kleinen Trendwende. Das hat allerdings nichts zu bedeuten, solange hier nicht die entsprechenden Aufträge hinterherkommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Lockheed Martin-Aktie. (Analyse vom 09.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.