Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (18.09.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) von "underweight" auf "equal weight" hoch.Die Befürchtung eines Regierungsstillstands könnte kurzfristig ein attraktiver Einstiegspunkt für Verteidigungsaktien sein. Die Lockheed-Aktien lägen jetzt unter dem Kursziel, da sich die These weitgehend bewahrheitet habe, so die Analysten. Sie seien nach wie vor der Meinung, dass die Liquidität von Lockheed aufgrund der abweichenden Methodik von Section 174 im Vergleich zu anderen Unternehmen unter Druck geraten könnte, würden aber meinen, dass die Liquidität von Lockheed im Jahr 2024 einen bescheidenen Vorteil aus den höheren F-35-Lieferungen erhalten werde, die sich gegenüber 2023 verzögern würden.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Lockheed Martin-Aktie von "underweight" auf "equal weight" herauf. Das Kursziel laute nach wie vor 440,00 USD. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze Lockheed Martin-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lockheed Martin-Aktie:400,20 EUR +0,60% (18.09.2023, 12:18)