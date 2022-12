Linz (www.aktiencheck.de) - China ist aufgrund der strikten Null-Covid-Politik der letzten zwei Jahre maßgeblich für die weltweite Lieferketten-Problematik verantwortlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In China selbst hätten die strengen Maßnahmen im November zu starken Protesten in der Bevölkerung geführt, wie sie das Land seit dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht kenne. Auch die Wirtschaftslage entwickele sich verständlicherweise nicht sehr positiv. Die chinesischen Exporte seien im November im Vorjahresvergleich um 9% eingebrochen, Importe um 11% (in USD). Das Bruttoinlandsprodukt wachse, aber das Tempo sei nicht mit den letzten 30 Jahren vergleichbar. Die Regierung habe auf die massiven Proteste, die milderen Krankheitsverläufe und die wirtschaftlichen Probleme reagiert und angefangen die Maßnahmen zu lockern.



Der Chinesische Renminbi (CNY) habe seit Ende November bereits deutlich aufgewertet. Aber Vorsicht sei geboten. Die Lockerungen der Covid-Maßnahmen würden zu weiter steigenden Krankheitsfällen führen und die Wirtschaftsleistung bremsen. Ob mehr durch Krankenstände und überlastetes Gesundheitssystem oder durch erneute Verschärfungen der Einschränkungen seitens der Politik, bleibe abzuwarten. (09.12.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.