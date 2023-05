NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

25,50 USD +5,24% (10.05.2023, 22:00)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA, und produziert und vertreibt leistungsstarke Lithiumverbindungen, die hauptsächlich in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen eingesetzt werden. (11.05.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von Analyst Aleksey Yefremov von KeyBanc Capital Markets:Aleksey Yefremov, Analyst von KeyBanc Capital Markets, ändert sein Anlageurteil für die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) von "sector-weight" auf "overweight".Aleksey Yefremov sehe nach den Ergebnissen der letzten Woche ein verbessertes Risiko-Rendite-Verhältnis bei Lithium. KeyBanc rechne damit, dass sich die Nachfrage nach Lithium in China nach einem Abschwung, der im November 2022 begonnen habe, erholen werde. Channel Checks der Lithiumindustrie in China würden darauf hindeuten, dass die Lagerbestände auf der Ebene der Batteriezellen/Elektrofahrzeuge abnehmen und in den kommenden Monaten ihren Tiefpunkt erreichen könnten, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sei daher der Meinung, dass die Bestellungen von Großabnehmern in Kürze wieder anziehen könnten.Aleksey Yefremov, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Livent von "sector-weight" auf "overweight" herauf und sieht das Kursziel bei 30 USD. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:23,61 EUR +1,68% (11.05.2023, 13:10)