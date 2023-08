NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Livent nähere sich einem interessanten Chart-Niveau: der Marke von 20 USD. Jetzt könne man auf eine Gegenbewegung spekulieren. Darüber hinaus gebe es eine interessante Marktstudie, die voraussage, dass wir ab 2025 in eine Lithium-Knappheit hineinlaufen würden. In China werde die Nachfrage nach Lithium jedes Jahr um 20% wachsen. Die Förderung steige da jedes Jahr um 6%, deswegen müssten die Materialien importiert werden. Anleger sollten die Lithium-Aktien auf der Watchlist haben, damit man den Zug nicht verpasst, wenn er richtig ins Rollen kommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Livent-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:20,01 EUR +2,12% (29.08.2023, 17:21)