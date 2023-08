Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:

Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Der große Lithium-Konzern habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 235,8 Mio. USD gemeldet. Zwar habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,7% gesteigert werden können, habe jedoch damit unter den Schätzungen der Analysten gelegen - diese hätten durchschnittlich mit 253 Mio. USD gerechnet. Anderes Bild bei dem bereinigten Gewinn je Aktie: Dieser habe sich auf 0,51 USD je Aktie belaufen und sei damit 0,04 USD über den Erwartungen des Marktes gewesen.Die Konzernführung bestätige unverändert die Prognosen für das Gesamtjahr. Livent sei in der Vergangenheit von Kapazitätsengpässen betroffen gewesen und gehe dem zur Folge davon aus, dass Kapazitätserweiterungen zu einem 20%-igen Umsatzanstieg führen sollten, so der Konzern. Die Geschäftsleitung rechne damit, dass die Fusion mit dem australischen Bergbaukonzern Allkem Ende des Jahres rechtlich in trockenen Tüchern sein werde.Seit Anfang des Jahres habe Livent auf aktueller Kursbasis gut 23% zugelegt. Mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie habe die Aktie Mitte Juli ein Verkaufssignal generiert. Derzeit gebe es bei der Aktie keinen Handlungsbedarf. Livent sei mit Stopp 18,40 Euro und Ziel 33,40 Euro eine Empfehlung des "Aktionärs", so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)Börsenplätze Livent-Aktie: