Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (01.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die amerikanische Investmentbank Bank of America den Lithium-Sektor jüngst kritisch beurteilt und dabei die Ergebnisprognosen von Albemarle massiv nach unten korrigiert habe, komme Livent mit den nächsten schlechten Nachrichten um die Ecke, das sei passiert.Am Dienstag nach Börsenschluss in den USA habe Livent schwache Quartalszahlen vermeldet und darüber hinaus die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Im dritten Quartal habe der Lithiumplayer einen Umsatz von 211 Millionen Dollar bei einem Gewinn von 0,42 Dollar je Aktie erzielt. Damit hätten die Amerikaner beim Umsatz etwas mehr als 20 Prozent unter den Schätzungen der Analysten gelegen, beim Gewinn je Aktie habe der Markt knapp zehn Prozent mehr erwartet.Die Prognosen für das Gesamtjahr seien um etwa 11 Prozent auf 890 bis 940 Millionen Dollar gesenkt worden. Ähnliches Bild beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA). Dieses sei in der Bandbreite von ursprünglich 530 bis 600 Millionen Dollar auf 500 bis 530 Millionen Dollar zurückgenommen worden.Die Nachrichten seien an der Börse nicht gut angekommen, die Aktie verliere nachbörslich etwa drei Prozent. Dass dieser Kursverlust noch so moderat ausfalle, dürfte daran liegen, dass die Prognosesenkung aufgrund von Verzögerungen bei der Erweiterung der Lithiumproduktion in Argentinien gemacht worden sei und nicht mangels Nachfrage nach dem Rohstoff.Livent sei Mitglied im "Der Aktionär" Best of Lithium-Index und habe dort hinter Sociedad Química y Minera de Chile und Albemarle derzeit die dritthöchste Indexgewichtung inne. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAS könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Lithiumaktien teilhaben. (Analyse vom 01.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link