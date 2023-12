NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

13,52 USD -5,59% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA, und produziert und vertreibt leistungsstarke Lithiumverbindungen, die hauptsächlich in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen eingesetzt werden. (05.12.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) von "neutral" auf "underweight" zurück.Die Herabstufung spiegele die Anerkennung der erheblichen Verschlechterung auf den globalen Lithiummärkten wider, so Piper Sandler in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die gegenwärtigen Marktbedingungen zumindest in den nächsten Quartalen eine signifikante Erholung des Preisumfelds untergraben würden, was zu weiteren Gewinneinbußen und einer Reduzierung der Schätzungen führen werde. Piper begründe die Herabstufung mit dem problematischen Marktumfeld.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Livent von "neutral" auf "underweight" herab und nehmen das Kursziel von 18 auf 15 USD zurück. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:12,195 EUR -2,32% (05.12.2023, 11:29)