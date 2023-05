Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:

23,47 EUR 0,00% (12.05.2023, 16:59)



NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

25,555 USD -0,25% (12.05.2023, 16:48)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (12.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Nach eher unruhigen Wochen für die Lithium-Branche, ausgelöst durch den Preisverfall beim Rohstoffpreis und die Verstaatlichungspläne für die Lithium-Industrie in Chile gehe es bei den Lithium-Aktien wieder aufwärts.Mit der Großfusion der beiden Lithium-Konzerne Livent und Allkem zum drittgrößten Lithium-Produzenten weltweit habe es einen positiven Schub für Aktien aus diesem Sektor gegeben. Bei den Experten scheine die Fusion durchweg positiv anzukommen.Analysten von KeyBank, eine der dreißig größten Banken der USA, hätten die Livent-Aktie auf "übergewichten" mit einem Kursziel von 30 USD hochgestuft, vom aktuellen Kursniveau aus seien das knapp 20% Aufwärtspotenzial. Beide Unternehmen würden sich sehr gut ergänzen - zumal zwei Projekte in Argentinien geographisch sehr eng beieinander lägen, so die Analysten.Weitere Fusionen in diesem Sektor als auch eine Bodenbildung beim Rohstoff Lithium könnten zu weiter steigenden Aktienkursen führen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)Börsenplätze Livent-Aktie: