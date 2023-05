Börsenplätze Livent-Aktie:



20,73 EUR +9,22% (03.05.2023, 13:49)



21,02 USD +0,62% (02.05.2023, 22:00)



US53814L1089



A2N464



8LV



LTHM



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (03.05.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Lithium-Players Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Aktien aus dem Lithium-Sektor seien zuletzt ordentlich abgestraft worden. Zum einen seien es die stark gefallenen Rohstoff-Preise gewesen, zum anderen seien es die chilenischen Verstaatlichungspläne der dort ansässigen Lithium-Industrie gewesen. Der Lithium-Player Livent habe ermutigende Unternehmenszahlen vorgelegt. Sei das die Wende hin zu wieder steigenden Kursen bei den Lithium-Aktien?Am Dienstag nach Börsenschluss habe Livent ein grundsolides Zahlenwerk vermeldet. Bei einem Umsatz von 253,5 Mio. US-Dollar habe Livent einen Gewinn von 0,60 Dollar je Aktie erzielt. Durchschnittlich hätten Analysten mit einem Umsatz von 230 Mio. Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,39 Dollar gerechnet.Livent sei für den weiteren Geschäftsverlauf positiv gestimmt und habe die Jahresprognose angehoben. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen nun einen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen zwischen 530 und 600 Mio. Dollar. Im Februar habe man ein EBITDA zwischen 530 und 580 Mio. kommuniziert. Die Nachrichten seien allesamt gut angekommen, im europäischen Handel notiere die Livent-Aktie knapp acht Prozent im Plus.Die weltweite starke Nachfrage nach batteriebetriebenen Fahrzeugen und somit auch der wachsende Bedarf an Lithium seien weiterhin intakt. Anleger sollten auf Lithium-Aktien aus stabilen politischen Regionen und geringer Abhängigkeit zu Chile setzen. Sollten die Unternehmenszahlen am Mittwoch vom Lithium-Player Albemarle ähnlich positiv ausfallen, könnte das wieder zu steigenden Kursen bei den Lithium-Aktien führen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link