Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das höre man in diesem düsteren Marktumfeld besonders gern: Charles Neivert, Analyst bei Piper Sandler, halte das Thema Lithium für überaus attraktiv. Seine favorisierte Aktie: Livent, Position im "Aktionär"-Depot. Der Titel dürfte sich auch bei einer weltweiten Konjunkturabschwächung gut entwickeln.Neivert habe das Rating von Livent mit "kaufen" gestartet, das Kursziel sehe er bei 42 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent entspreche.Der Analyst erwarte, dass es im Lithiummarkt für die nächsten drei bis vier Jahre, möglicherweise aber auch länger, ein Angebotsdefizit geben werde. "Das wird die Preise stützen", so Neivert.Im Fall von Livent rechne er mit einer signifikanten Steigerung der Ertragskraft und strukturellen Veränderungen in der Bilanz. Das Unternehmen werde bald in der Lage sein, seine zukünftige Expansion selbst zu finanzieren."Der Aktionär" setzt im Depot bereits seit Anfang des Jahres auf Livent, so Andreas Deutsch. Die Aktie liege mit 40 Prozent im Plus. In Ausgabe 38 habe es zudem eine erneute Kaufempfehlung für den Wert gegeben. Das Kursziel laute 45,00 Euro, Stopp: 26,50 Euro. Livent sei auch Bestandteil des Best of Lithium-Index. (Analyse vom 26.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.