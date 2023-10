NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

17,81 USD -0,39% (11.10.2023, 22:10)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (11.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Der Lithium-Sektor habe sich zurückgemeldet - es gebe schon Lichtblicke. Der Aktienprofi sehe keine konkreten Gründe dafür. Der Lithium-Preis sei auf ein Mehrjahrestief gefallen, von dieser Seite komme also keine Unterstützung. Laut dem Aktienprofi würden aber Leute aus der Branche der Elektrofahrzeuge sagen, dass man in den nächsten Jahren nicht genug Lithium haben werde. Das KGV von 8 macht bei Livent - einer wachsenden Firma - in einem wachsenden Markt keinen Sinn mehr, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.10.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:16,80 EUR -0,33% (11.10.2023, 21:50)