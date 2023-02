Börsenplätze Livent-Aktie:



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (22.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut Analysten der HSBC unter Leitung von Thomas C. Hilboldt würden Energiespeicherung und die Zukunft des Verkehrs zu den zwei attraktivsten Klimathemen gehören. Bei der Energiespeicherung setze HSBC neben dem chinesischen Batteriehersteller CATL auch auf zwei Lithiumplayer.Die britische Investmentbank bevorzuge die Lithiumproduzenten Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) und das amerikanische Unternehmen Livent. Beide Aktien stünden auf der "Buy"-List. Für SQM würden die Engländer ein Upside-Potenzial von 40 Prozent sehen, bei Livent seien es 38 Prozent.HSBC begründe diese Einschätzung mit dem weltweit stark steigenden Bedarf an Batterien durch die E-Mobilität. Die Investmentbank gehe davon aus, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr verdoppeln sollte.Der Umbau des Automobil-Sektors hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen sei erst am Anfang eines Megatrends. In Deutschland hätten E-Autos in 2022 gerade einmal einen Anteil von 1,4 Prozent am gesamten PKW-Markt. Das Verbrenner-Aus in 2035 werde dafür sorgen, dass die E-Mobilität stark zulegen werde - Profiteure dann: Lithium-Aktien. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link