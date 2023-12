NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

16,29 USD -6,65% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA, und produziert und vertreibt leistungsstarke Lithiumverbindungen, die hauptsächlich in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen eingesetzt werden. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Der Lithium-Sektor habe 2023 gelitten. Auch die Livent-Aktie sei in diesem herausfordernden Umfeld in die Mitleidenschaft gezogen worden, habe sich jedoch von ihrem Tief innerhalb von nur zehn Tagen um fast 30% erholen können. Diese Gegenbewegung nach den massiven Kursverlusten sei aber überfällig gewesen. Die Aussichten für die Lithium-Produzenten seien unverändert gut. Die günstig bewertete Livent-Aktie gehöre zu seinen Favoriten im Lithium-Sektor, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:14,895 EUR -6,26% (20.12.2023, 22:26)