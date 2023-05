Börsenplätze Livent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:

21,64 EUR -2,13% (10.05.2023, 12:24)



NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

24,23 USD +1,34% (09.05.2023)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (10.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Lithium-Players Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Keine Spur von langer Weile im Rohstoff-Sektor, insbesondere im Lithium-Bereich. Nachdem die Verstaatlichungspläne Chiles die Lithium-Aktien stark belastet hätten, gebe es nun positive Nachrichten für die Branche. Nach Angaben von Reuters könnte es zu einer Megafusion im Lithium-Sektor kommen.Dabei handle es um den australischen Lithium-Player Allkem und dem amerikanischen Kontrahenten Livent. Nach Angaben von Reuters habe Allkem einen Fusionsvertrag über zehn Milliarden US-Dollar mit Livent unterzeichnet. Mehr Details über den Zusammenschluss seien bis jetzt nicht bekannt.Das etwas kleinere Unternehmen sei Livent. Trotz allem dürfte es ein Zusammenschluss unter Gleichen werden.Lithium-Aktien würden sich zuletzt äußerst volatil zeigen. Anleger, die das Einzelrisiko einer Aktie aus dem Sektor eher scheuen, haben mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAS die Möglichkeit die Risken auf mehrere Schultern zu verteilen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Sowohl die Fusion der beiden Lithium-Player als auch die Erholung bei den Ltihium-Rohstoffpreisen könnten zu wieder steigenden Kursen bei den Lithium-Konzernen führen, davon sollten auch die Unternehmen aus dem "Der Aktionär" Best of Lithium-Index profitieren. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.